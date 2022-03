Man beschiet minnaar van zijn vrouw in Rumbeke

De 40-jarige man uit Moorsele bij Wevelgem was op de hoogte van de liefdesaffaire en wou met de minnaar praten, maar die afspraak liep uit de hand. De man beschoot de minnaar van zijn vrouw. Of hij dat deed met een echt wapen of een alarmpistool is nog niet duidelijk. De man sloeg op de vlucht, maar kon later worden opgepakt. Hij is aangehouden voor poging tot moord. Dinsdag beslist de raadkamer in Kortrijk over zijn verdere aanhouding. Het slachtoffer mocht het ziekenhuis al verlaten. Hij liep verwondingen aan het gezicht op.