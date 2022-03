Mechelen zoekt straatartiesten voor nieuwe graffitimuur

“We stellen de betonnen muur aan de fietshelling drie keer per jaar ter beschikking aan een jonge Mechelse (graffiti)artiest. Zo krijgt de muur een tentoonstellingsfunctie én vermijden we vandalisme door tags”, klinkt het bij schepen van Jeugd Abdrahman Labsir (Open VLD).

Drie keer per jaar schrijft de stad een wedstrijd uit. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen via een online stemronde via de social media kanalen van de jeugddienst en via een jury en mag daarna aan de slag met de muur. Het werk van de artiest blijft telkens een aantal maanden staan.