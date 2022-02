Meer dan 60 doden bij explosie goudmijn in Burkina Faso

De zware explosie vond gisterennamiddag plaats bij de goudmijn Gomgombiro, in het zuidwesten van het land, toen er volgens getuigen opgeslagen dynamiet in brand vloog. "We hebben 63 doden en ongeveer 40 gewonden na de explosie geteld", zei openbaar aanklager Cheick Alpha Compaoré. Bronnen van een naburig ziekenhuis spreken van minstens 70 gewonden.

Het was een zeer krachtige explosie, zei de aanklager voorts. "Het gaat om een explosie die in staat was om bomen te ontwortelen en huizen neer te halen."

Goudmijn in Bobo-Dioulasso, in zuidwesten van Burkina Faso Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Een verdachte opgepakt

Er is een onderzoek geopend naar de exacte oorzaak van de ontploffing. Er werd ook een verdachte opgepakt. "We hopen dat deze persoon ons uitleg kan geven over de omstandigheden en de oorzaak van de explosie", voegde de aanklager nog toe en specificeerde dat de verdachte vervolging riskeert voor "doodslag".

De gouverneur van de regio, Wendinmanegdé Emmanuel Zongo, schreef in een persbericht dat hij de getroffen goudmijn laat sluiten.

Goudmijn in Bobo-Dioulasso, in zuidwesten van Burkina Faso Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Miljoenen mensen werken in illegale goudmijnen

In het land worden veel mijnen uitgebaat door internationale bedrijven, maar er zijn ook veel illegale goudmijnen, waar mensen zonder enige regulering werken. Ondanks het verbod op deze illegale goudwinning hebben de autoriteiten moeite om de ongecontroleerde exploitatie van goud onder controle te krijgen. Zo zouden er meer dan een miljoen mensen werken in illegale goudmijnen. Bovendien gebeuren zeer veel ongevallen met dodelijke afloop in deze geïmproviseerde mijnen.

Burkina Faso is een zeer grote goudproducent. De goudproductie is in tien jaar tijd het eerste exportproduct van het land gegroeid, en heeft katoen voorbijgestoken. Volgens het ministerie van Mijnbouw geeft goudwinning aan zo'n 1,5 miljoen mensen werk.