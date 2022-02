Na een stormachtige week: “uitzonderlijke” schade, al tienduizenden dossiers ingediend bij verzekeraars

Van tuinmeubilair dat rijp is voor het containerpark tot afgerukte daken: de stormen Dudley (woensdag), Eunice (vrijdag) en Franklin (zondagavond en -nacht) richtten de voorbije week her en der een ravage aan. Vooral de provincies Oost- en West-Vlaanderen kregen het zwaar te verduren, en in iets mindere mate ook Antwerpen en Henegouwen.