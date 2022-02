Natuurreservaat Schulensbroek in Lummen droogt uit: Vlaamse Milieumaatschappij grijpt in met herstellngswerken

In het verleden werd het opgevangen water via grachten en met een pompgemaal afgevoerd, maar dat is heel slecht voor de planten en dieren in het gebied als het langere periodes droog blijft.

Om de structurele verdroging tegen te gaan, zal de VMM over een lengte van 6 kilometer de grachten en waterlopen herstellen in hun natuurlijke staat, zodat ze meer water kunnen vasthouden in het gebied. Daardoor zal ook het grondwater stijgen. Verder zullen er ook nog enkele poelen worden uitgegraven en worden er hagen, houtkanten en rijen met knotbomen gepland.



De werken starten in het voorjaar en in de loop van de zomer. Tijdens de grondwerken zullen er tijdelijke omleidingen op de wandelpaden voorzien worden.