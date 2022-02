CHECK - Neen, Australische nieuwszender meldt niet dat Queen Elizabeth ontwormingsmiddel neemt tegen corona

Ivermectine, een ontwormingsmiddel voor onder andere paarden en runderen, is een van die medicijnen zonder duidelijk aantoonbare werking tegen covid. Desondanks duikt het de klok rond op als alternatief geneesmiddel. Zelfs in die mate dat de Amerikaanse Food and Drug Administration in september nog een waarschuwing naar de bevolking uitstuurde: "Je bent geen koe. Je bent geen paard. Serieus allemaal. Stop ermee." Daarnaast wordt het gebruikt bij behandelingen tegen schurft.

Dat A Current Affair het medicijn toch in verband bracht met Queen Elizabeth gaat om een menselijke vergissing in de montagecel. Het achterliggende netwerk Nine News bracht op haar website al een rechtzetting naar buiten. Daarin excuseert het zich en zegt dat het de bedoeling was het wél goedgekeurde geneesmiddel Sotrovimab in beeld te brengen.