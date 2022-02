Nieuwe "armloze" dinosoort ontdekt in noorden van Argentinië

"De nieuwe dinosaurus vertoont heel ongewone kenmerken", zegt paleontoloog Anjali Goswami van het NHM in Engeland, die ook mede-auteur is van de studie. "Het dier heeft verschillende belangrijke kenmerken die doen veronderstellen dat het om een nieuwe soort gaat. Dit verschaft ons ook belangrijke informatie over een gebied waar we nog niet zo veel over weten."

"Het toont aan dat dino's die in dit gebied leefden redelijk verschilden van dino's in andere delen van Argentinië. Dit versterkt het idee dat er in het Krijt verschillende leefgebieden bestonden in Zuid-Amerika." De nieuw ontdekte soort heeft wellicht dus een gemeenschappelijke voorouder met andere abelisauridae.

Volgens wetenschappers zouden dinosaurussen en met name de abelisauridae in Zuid-Amerika verscheidener geweest zijn dan eerst werd aangenomen. Toen het zuidelijke supercontinent Gondwana begon te splitsen, moeten abelisauridae zich hebben kunnen aanpassen aan verschillende geïsoleerde ecosystemen. Maar waarom ze precies zulke kleine en nutteloze voorarmpjes ontwikkelden, is nog niet helemaal uitgeklaard.