Oekraïense kerk in Genk over situatie in thuisland: "Nu maken we ons pas écht zorgen"

"Tot nu toe maakten we ons in de gemeenschap weinig zorgen", geeft Paul Derewianka uit Genk toe. Zijn vader is priester in de orthodoxe kerk. "Maar sinds de laatste twaalf uur beginnen veel Vlaamse Oekraïners toch nerveus te worden. Mijn vader trekt het zich ook heel fel aan." De priester kreeg enkele dagen geleden een beroerte - maar is nu aan de betere hand - en volgens zijn zoon heeft het mogelijke conflict tussen Oekraïne en Rusland daar iets mee te maken.

"Zondag hebben we een liturgie (een orthodoxe eredienst, nvdr.), en ik verwacht daar veel vragen", vertelt Derewianka. "Veel mensen uit de gemeenschap zijn nieuwe immigranten, en hebben in hun thuisland nog veel familie en vrienden zitten. Mijn vader heeft ook regelmatig contact met de kerkelijke gemeenschap in Oekraïne."