Gps-kwaliteit onderzocht in 30 Europese landen: Brussel scoort relatief slecht

Latency of latentie heeft te maken met hoe snel een app of navigatiesysteem reageert op jouw commando’s, de snelheid waarmee een signaal dus wordt gestuurd naar een server en de snelheid waarmee die server een reactie teruggeeft. Hoe langer de reactie van de server op zich laat wachten, des te hoger de latentie is. Dat is iets anders dan de bandbreedte van je verbinding want die heeft eerder te maken met de hoeveelheid gegevens die je per seconde kan ontvangen.

De Belgische stad die in het onderzoek vervat zit, is Brussel. Die scoort als hoofdstad van de EU relatief slecht, we zitten in de lagere middenmoot. Brussel scoort zéér goed op het niveau van gps-ontvangst, maar minder op het vlak van downloadsnelheid en de regio heeft één van de slechtste scores in Europa wat latentie betreft.

Wanneer je echter naar de totaalscore kijkt, dan doen grote steden als Helsinki, Berlijn en Stockholm het nog slechter. Dat zie je in de tabel hieronder.