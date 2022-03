Overlast van strooisteps in Brussel wordt aangepakt met onder andere dropzones

De belangrijkste ergernis gaat over steps die eender waar geparkeerd worden. Daarom zullen er in de toekomst dropzones komen. “Gebruikers zullen alleen in die dropzones hun rit kunnen afsluiten. Buiten een dropzone, blijft je betaling doorlopen”, legt Arnaud Verstraete uit. “In delen van Brussel waar er niet met dropzones gewerkt zou worden, blijven er twee opties over. Ofwel geldt een algemeen parkeerverbod, ofwel blijft het mogelijk om vrij te parkeren zolang je de wegcode respecteert. Doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen tussen de 20 en 400 euro.”