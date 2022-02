"Pano" ontdekt "spookbossen" over heel Vlaanderen: bossen op papier blijken niet (altijd) te bestaan

"Een bos aanplanten is natuurlijk meer dan bomen in de grond steken", zegt Bart Muys. Muys is professor bosecologie en bosbeheer aan de KU Leuven. "De eerste 10 jaar moet je toch regelmatig op het terrein komen", zegt hij. "Alleen is de opvolging van het bosbeheer bijna onbestaande geworden."

"We stellen ook vast dat het door de klimaatcrisis een stuk moeilijker is om een nieuw bos aan te leggen", zegt Bert De Somviele van BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud in Vlaanderen. "We hebben een aantal droge voorjaren gehad. Bomen die in de winterperiode worden aangeplant, geraken dan moeilijk door die grond."