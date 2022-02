De Morgen-hoofdredacteur Eeckhout reageert emotioneel op overlijden Stijn De Paepe: "Fijne mens en heel goede dichter"

Het nieuws komt niet onverwacht. Stijn De Paepe was al een tijdje ernstig ziek. Vorige week stonden er geen dagverzen meer in De Morgen en vandaag weten we dat hij is overleden. "Het is een stevige klap", reageert hoofdredacteur Bart Eeckhout in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het is een jonge man van 42 jaar."