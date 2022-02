Rechtszaak over voetbalschandaal Operatie Zero krijgt nieuwe rechters na wraking

De drie rechters hadden toen 48 uur de tijd om zich vrijwillig terug te trekken, maar dat deden ze niet. En dus moet het Hof van Cassatie over de wraking beslissen. De Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie had vanmorgen in zijn advies gemeld dat het wrakingsverzoek gegrond was en dat er een wettige verdenking is. “De drie rechters zouden het bevel moeten krijgen zich te onttrekken”, aldus de Advocaat-Generaal. En dat advies wordt nu door het Hof van Cassatie gevolgd.