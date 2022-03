Reuzenkraan verwijdert afgebroken kruis van Sint-Mauritiuskerk in Varsenare

“Het kruis op zich verwijderen is niet zo moeilijk”, legt Jente Minnebo van de firma Verhelst uit. De man is verantwoordelijk voor alle hijswerken van het bedrijf uit Oostende. “Het moeilijke is er veilig geraken.” Het kruis dat vrijdag ten prooi viel aan storm Eunice bengelt sindsdien aan de torenspits op een hoogte van 37 meter. Het wordt alleen nog maar vast gehouden door de stalen kabel van de bliksemafleider. “Met de mobiele torenkraan trekken we een hijskooi met twee man naar boven. De kabel van de bliksemafleider slijpen we door waarna we het ornament naar beneden kunnen brengen.” Voor Minnebo is dit eerder een routineklus. “Opdrachten met een hoogte tot 80 meter voeren we geregeld uit. Meestal gaat het dan om het plaatsen van ramen in appartementsblokken.”