Poetsrobots Spic en Span verlichten werk poetspersoneel in Imeldaziekenhuis Bonheiden: "Meer tijd om covidafdeling te ontsmetten"

"Met de inzet van de poetsrobots kunnen we het poetspersoneel wat ontlasten, we kunnen hen ook gespecialiseerde poetstaken geven die soms blijven liggen. Zoals op radiologie of in de operatiekamers, of bijvoorbeeld bij het schoonmaken van MRI-toestellen. Hoe mag ik daar binnengaan, wat mag ik schoonmaken, wat niet? Het gaat om dure toestellen, die heel gevoelig zijn en zorgvuldig gepoetst moeten worden, dat moet met mensenhanden gebeuren."



Zeker tijdens covid valt regelmatig poetspersoneel uit. Vervanging vinden is niet altijd makkelijk. Daarom is het handig om robots te kunnen inzetten, die het eenvoudige poetswerk kunnen overnemen.



De twee robots zullen dagelijks de vloeren van de volledige benedenverdieping van het ziekenhuis poetsen, goed voor 3.527 vierkante meter. Ze starten 's ochtends vroeg rond 5 uur en zijn na ongeveer 2 uur klaar, voor de kantoor- en bezoekuren. De 2 robots kostten 100.000 euro en zijn uitgerust met sensoren en camera's, zodat ze elk voorwerp (zoals bijvoorbeeld meubels) uit de weg gaan. Een volle batterij gaat zo'n 2 uur mee.