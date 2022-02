RVA bevestigt onderzoek naar mogelijk gesjoemel bij dienstenchequebedrijf  Domestic Services

Gewettigd zieke poetshulpen zouden bij Domestic Services op tijdelijke werkloosheid zijn gezet, zodat hun inkomen niet door de werkgever maar door de sociale zekerheid werd betaald. "Ze krijgen op die manier een uitkering van 70 procent in plaats van het gewaarborgd inkomen", zegt De Coster. "De sociale zekerheid springt dan in, terwijl de werkgever dit eigenlijk zou moeten betalen. Is dat gesjoemel? Het is in ieder geval helemaal niet correct."

De manier van werken houdt ook risico's in voor de huishoudhulpen. "Er wordt ook tijdelijke werkloosheid aangevraagd op dagen dat er gewerkt wordt. Dat is dan een cumul van inkomen. Dat is niet de bedoeling van de sociale zekerheid en de tijdelijke werkloosheid. De huishoudhulp is vaak niet op de hoogte. Toch worden ze ter verhoor geroepen, moeten ze dat geld teruggeven en krijgen ze er een sanctie bovenop."