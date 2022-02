Minibusje met schoolkinderen rijdt in op vrachtwagen op E313 in Lummen

De chauffeur en busbegeleider van een minibusje zaten gekneld in het voertuig, maar alle kinderen van Sint-Ferdinand in Lummen zijn intussen naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog veel onduidelijkheid over het ongeval, zegt Frederik Verhaere van de brandweer: “Het enige wat we kunnen zeggen is dat er op dit moment niemand meer gekneld zit in het voertuig, en dat iedereen naar het ziekenhuis is overgebracht. Het busje heeft een aanrijding gehad met een vrachtwagen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, moet nog uitgeklaard worden.”

Het ongeval zorgt voor heel wat verkeershinder op de E313. De rechter- en de middenrijstrook zijn versperd in de richting van Luik. Er is maar 1 rijstrook vrij en dat zorgt voor een lange file vanaf Ham. Aan de andere kant staat een kijkfile.