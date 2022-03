Vlamingen geven Franse buren stroom tijdens panne van 33 uur

Alexandre en Carine konden vrijdag al terecht bij hun Vlaamse buren, voor een warme tas koffie en gekookte macaroni. “Zodat ze zich toch een beetje konden opwarmen”, zegt Gregory. “Toen het zaterdagochtend nog niet opgelost was, rolde ik mijn verlengkabel uit vanaf mijn garage over de straat tot in hun huis, want zonder verwarming was het niet meer te doen voor hen.” De kabel van Gregory lag er uiteindelijk bijna 9 uur. “Geld vragen? Ik denk er niet aan. We komen goed overeen en zullen wel eens gaan eten bij elkaar”, besluit Gregory.