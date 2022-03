22/02/2022 doet uitzonderlijk veel Antwerpenaren in het huwelijksbootje stappen: "Druk, maar we sturen nooit iemand met de foute partner naar huis"

Gespreid over alle districten worden vandaag 34 koppels gehuwd. Ondanks de drukte, proberen Cordy en zijn collega's elke ceremonie uniek te maken: "Het lijkt misschien een beetje op bandwerk, maar eigenlijk is het dat helemaal niet. We proberen iedere ceremonie een persoonlijke of unieke toets te geven. Niet elk gezelschap is immers hetzelfde. Je speelt op elk koppel anders in. De namen onthouden is niet zo moeilijk. Tot nu toe hebben we nog niemand met de foute partner naar huis gestuurd."