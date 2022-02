Stad Brussel pakt seksuele intimidatie in nachtleven aan met actieplan: "Iedereen moet zich veilig voelen"

Daarnaast worden in de straten stadsverlichting en camera's op alle uren van de nacht versterkt. Binnen komen er voorzieningen zoals de inrichting van “Safer Zones", plekken waar slachtoffers op adem kunnen komen. “Het doel is dat iedere persoon die naar een uitgaansplek gaat, zich zowel buiten als binnen veilig voelt”, zegt burgemeester Philippe Close (PS). “Een gevoel van veiligheid dat zal worden versterkt door de vorming van bijna 290 politieagenten per jaar. Het is van het grootste belang voor de slachtoffers dat de stad deze globale aanpak hanteert om een einde te maken aan dit onaanvaardbare geweld."