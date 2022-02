Meer geld (en meer ambitie?) dan Vlaanderen: zo pakt Nederland het stikstofdossier aan

Nederland heeft zelfs een aparte minister voor Natuur en Stikstof. Maar toch zal de concrete uitwerking van de plannen niet nationaal gebeuren, maar op lokaal niveau. Iedere provincie heeft eigen noden, elke landbouwer valt onder andere regels. Zo hangt het er grosso modo vanaf hoeveel bedrijven in de regio actief zijn, wat de afstand is tot belangrijke natuurgebieden en hoeveel stikstof andere domeinen uitstoten. Zoals de krant NRC het schreef na de voorstelling van het regeerakkoord: 'geld genoeg, nu mogen de provincies het oplossen'.

"We gaan naar een gebiedsgerichte persoonlijke aanpak", zegt minister Christianne van der Wal (VVD). "Dat betekent dat we voor iedere boer gaan bekijken: wat is jouw toekomst hier? En dat kan zijn innoveren, maar ook verplaatsen of desnoods stoppen." Recent lekte, via RTL-nieuws, dan toch uit dat het regeerakkoord wil dat de veestapel de komende jaren "met 30 procent wordt afgebouwd". Met andere woorden: de weg om de doelstelling te bereiken wordt minder dieren - net als bij ons. Met 25 miljard is dan ook veel geld voorzien om boeren op andere gedachten te brengen.

Dat laatste vinden ze bij de belangenorganisatie ZLTO (zeg maar de Boerenbond van Zuid-Nederland) jammer. "Wij vinden dat er meer geld moet gaan naar innovatie", zegt voorzitter Wim Bens. "Waar boeren willen stoppen, ondersteunen we dat ook. Maar wij denken dat we een duurzame landbouw kunnen hebben, als we meer inzetten op die innovatie."

Maar dat lijkt dus niet het pad te zijn, dat de Nederlandse regering prioritair wil bewandelen. Reductie van stikstof door reductie van de veestapel des te meer. Een beurs geld in plaats van een stal vol varkens of kippen.