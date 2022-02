Stromae staat na járen weer op een Belgisch podium: "Futuristisch feest, met kwetsbare verhalenverteller"

In een breed uitgesponnen dankwoord na "Santé" - een nummer dat gaat over mensen bedanken die meestal weinig dankbaarheid krijgen - noemt hij bijna iedereen die aan zijn show heeft meegewerkt bij voornaam én functie. En hij betrekt ook het zorgpersoneel in dat dankwoord. "Dat toont zijn betrokkenheid, als het gaat over zijn muziek, maar ook bij wat er in de maatschappij gebeurt", zegt Pien Lefranc van Studio Brussel.



In de bisronde gaat het publiek richting kookpunt met Stromaes eerste hit "Alors on dance": het moment voor hem om de heropening van de clubs en het nachtleven nog eens extra in de verf te zetten. En dansen doet Stromae als geen ander, van strakke choreografieën, tot wilde intuïtieve moves en salsapasjes.

"Als een vol Paleis 12 volop stoom van de ketel aflaat na twee jaar, dan zie je hoe hard de Maestro terug is. En Stromae is iemand op wie je wel enkele jaren wil wachten. Hij is klaar om de wereld weer te veroveren", vindt Lefranc.