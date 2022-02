Schuilt achter Truth Social van Trump echt een uitdager van Twitter en Facebook of blijft het een lege doos?

Ook Parler is nog altijd te downloaden. De app dateert al van 2018 en was niet bij het grote publiek gekend tot de bestorming van het Amerikaanse Capitool. De app verdween even, want uit onderzoek bleek dat sommige betogers en groepen de aanval er coördineerden. Parler gaf later ook toe dat het te weinig had gedaan tegen geweld en haat. Truth Social kan wel eens Gettr of Parler uit de markt spelen.