Na groepsverkrachtingsscène in "Twee zomers": "We moeten slachtoffers meer tonen dat ze er niet alleen voor staan"

Volgens Callens hebben mensen wel vaak de neiging om van dit soort heftige situaties weg te kijken. "Als mens kan je je soms heel moeilijk inbeelden dat een persoon iemand anders zo kwaad zou willen doen. Je kan je echter alleen bewust worden van die traumatische ervaringen als je erkenning biedt aan de slachtoffers, en dat wat zij hebben beleefd ook echt is gebeurd", zegt Callens.



"Zo'n groepsverkrachting is iets heel pijnlijks, maar het gebeurt ook in de realiteit. Het is belangrijk dat er een bondgenootschap ontstaat tussen het slachtoffer en de kijkers. Als je naar de cijfers kijkt van wie er in ons land allemaal geconfronteerd is met verkrachting (zie bovenaan dit artikel), dan moet je beseffen dat we allemaal wel iemand kennen. Wat er in het maatschappelijke debat duidelijker zou moeten weerklinken is dat wij aan de slachtoffers duidelijk maken dat we weten dat zij bestaan, dat we oog hebben voor het feit dat wat ze meegemaakt hebben pijnlijk is en dat ze er niet alleen voor staan."