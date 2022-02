Van bustier van Madonna tot jurken zonder gezicht: Modemuseum Hasselt toont hoe kledij kan onthullen en verhullen

Kleding kan onthullen, maar ook verhullen. Zo krijgt modest fashion, waarbij mensen net delen van hun lichaam afdekken, een centrale plek in de tentoonstelling. Gastcurator Murielle Scherre: “Mode lijkt soms een dictatuur die dingen afdwingt. Als in: nu moet je roklengte zo zijn en je schoudervulling zo. Daar moeten we een beetje van kunnen afstappen. We moeten mode terug kunnen zien als iets wat dient en werkt voor ons. De tijd nemen om na te denken over hoe we ons kleden, ons tonen en verbergen, ons verbeteren en veranderen, dat is een ware luxe. Wat we kiezen om te dragen, draagt bij tot ons imago."