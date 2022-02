Minister Van Quickenborne wil notariaat hervormen: kosten bij aankoop woning dalen met gemiddeld 25 procent

Wie bijvoorbeeld een woning wil aankopen, zal dat ook voelen. "Dit is de belangrijkste hervorming van het notariaat van de laatste 70 jaar", zegt Van Quickenborne. "We kiezen voor lagere tarieven, meer transparantie en rechtszekerheid, betere voorwaarden voor startende ondernemers en een modern statuut."

Voor de aankoop van een woning van zo'n 232.000 euro zullen de notariskosten dalen met zo'n 25 procent omdat zowel de tarieven voor het ereloon als voor de administratieve kosten dalen. Dat is goed voor een bedrag van 1.102 euro. De daling van de notariskosten verkleint naarmate de woning die je koopt duurder is. Voor een woning van zo'n 450.000 euro is er nog altijd een voordeel van 574 euro, maar voor een woning van 800.000 euro zal je iets hogere kosten moeten betalen.

Ook voor familiale akten (zorgvolmachten of aktes van erfopvolging bijvoorbeeld) zal je zo'n 50 euro minder betalen dan de 195 euro van vandaag.