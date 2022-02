Vanaf donderdag is zelfisolatie niet langer verplicht in Engeland en het gratis testen stopt er vanaf 1 april 

Nee, eensgezindheid is er bepaald niet over Johnsons plan. Critici vrezen dat de teugels te snel worden gelost en het terugschroeven van het testen is een risico. Johnson wijst er echter op dat de meest kwetsbaren wel zullen kunnen blijven rekenen op gratis coronatesten.

"Vandaag is niet de dag dat we covid hebben overwonnen, want het virus gaat niet weg", vertelde Johnson gisteravond in een toespraak. "De pandemie waren de twee donkerste en grimmigste jaren in historische vredestijd."



Ook in Engeland is de piek van de omikrongolf voorbij met de ziekenhuisopnames die dalen, hoewel het aantal besmettingen hoog (gemiddeld 38.400 per dag, red.) blijft. Het Bureau voor Nationale Statistieken berekende afgelopen week nog dat 1 op de 20 inwoners besmet is. Het advies blijft dan ook om zich te isoleren wanneer men positief test.