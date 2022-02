Vlaams minister van Omgeving Demir gaat milieudiensten fuseren: "3M-dossier heeft iedereen wakker geschud" 

"Het 3M-dossier heeft iedereen in Vlaanderen wakker geschud en bewust gemaakt van het belang van inspectiediensten, gerichte controles en handhaving als multinationals over de schreef gaan. Niet alle bedrijven of landbouwers zijn bandieten, maar het is belangrijk dat de rotte appels eruit gehaald worden. Handhaving is daarbij cruciaal. Lang was niet iedereen daarvan overtuigd, maar deze Vlaamse regering wel", aldus nog minister Demir.