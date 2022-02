Britse premier Johnson kondigt pakket sancties aan tegen Rusland, EU en VS zullen later vandaag hetzelfde doen

Ook de Verenigde Staten zullen vanavond sancties aankondigen. Niet onbelangrijk hierbij is wellicht dat het Witte Huis vandaag de term "invasie" in de mond heeft genomen om de Russische manoeuvres in Oekraïne te omschrijven. "We denken dat dit, jawel, het begin van een invasie is, de laatste Russische invasie in Oekraïne", citeert het persagentschap AP Jon Finer, adjunct-adviseur nationale veiligheid van president Joe Biden. "Een invasie is een invasie en dat is wat nu bezig is."

Nu het Witte Huis het heeft over een "invasie" wordt wellicht de deur opengezet voor strengere sancties, want Biden had eerder al aangegeven dat een invasie een "rode lijn" zou zijn die daartoe aanleiding zou geven.