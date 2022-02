Duitsland zet nieuwe gasleiding met Rusland op pauze: doet het Moskou pijn? En gaan wij het voelen in de portemonnee? 

"Dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn pijlen nu eerst richt op Nord Stream 2, is geen verrassing. "Die beslissing is inderdaad genomen als directe reactie", zegt onderzoekster Moniek de Jong (UGent). "Het bleek uit alles dat dit de optie was die de Duitse bondskanselier voor zich zag zodra Rusland in Oekraïne zou binnenvallen."

Nu Rusland de separatistische gebieden in het oosten heeft erkend en president Poetin van plan is om troepen te zenden "om de vrede te bewaren" in die gebieden, gaat het Westen over tot een eerste reeks sancties.

Maar de Duitse reactie rond Nord Stream 2 is vooral een symbolische sanctie, stelt Moniek de Jong. "Op dit moment is er geen directe invloed. Nord Stream 2 was sowieso nog niet in gebruik en het ziet ernaar uit dat de gasleveringen aan Europa gewoon blijven doorgaan via de andere leidingen in Oekraïne, Polen en Turkije." En experts zien Moskou niet meteen die gaskranen dichtdraaien.