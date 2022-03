Werkstraf van 100 uren voor diefstal van boten op de IJzer

Vorig jaar tussen maart en juni heerste er op de IJzer een diefstallenplaag. Tussen Diksmuide en Lo-Reninge, en het afgeleide Ieperleekanaal in Merkem bij Houthulst, werden een zestal boten en buitenboordmotoren gestolen. Voor twee gestolen boten werd een 23-jarige man uit Veurne nu veroordeeld. De vaartuigen werd teruggevonden in de loods van twee dertigers uit Houthulst, die de boten in bewaring hielden voor de man.