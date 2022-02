Wereldwijde schaarste aan mosterdzaad: zitten we binnenkort zonder mosterd in de winkel? 

Oekraïne is een ander groot exportland van mosterdzaad, maar daar gooit een dreigende oorlog roet in het eten. “Het gevolg is een wereldwijde schaarste. Vooral bruin mosterdzaad is bijna niet meer te krijgen”, zegt Decock. “Ik mag mijn leverancier betalen wat ik wil, hij kan het me gewoon niet leveren. In het verleden was er ook wel al eens een slechte oogst, maar dit is ongezien."