Storm Franklin zorgde opnieuw voor zandkliffen op het strand

Het Agentschap MDK brengt momenteel de schade van de voorbije stormen op onze stranden in kaart. In de eerste plaats is er heel wat zand opgewaaid richting het droog strand. Dat heeft strandkliffen veroorzaakt. De kliffen zijn iets minder hoog dan bij de vorige stormen. Al heel wat kliffen zijn ondertussen van nature uit aan het breken. Dat komt omdat het zand wat is opgedroogd en door de wind wordt weggeblazen.

"In normale omstandigheden zouden we de natuur haar werk laten doen. Maar omdat de krokusvakantie voor de deur staat, zullen we eind deze week kijken of het nodig is om toch enkele kliffen machinaal te breken. Zo kunnen we de veiligheid voor wandelaars op het strand garanderen", klinkt het bij het Agentschap MDK. Hiervoor staat het Agentschap in contact met de burgemeesters van de kustgemeenten.