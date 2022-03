3 jaar onderzoek naar sociale fraude: 23 Oost-Vlaamse dossiers opgestart, 2 verdachten aangehouden, huizen en cash in beslag genomen

Het MOTEM-team is een gemengd onderzoeksteam van de federale gerechtelijke politie en de sociale inspectiediensten. Het heeft de jongste 3 jaar 282 dossiers van georganiseerde sociale fraude gestart. In Oost-Vlaanderen gaat het om 23 dossiers. Zwartwerk is de bekendste vorm van sociale fraude. Maar het kan ook gaan om domiciliefraude, waarbij valse verklaringen over de woonplaats dienen om een uitkering te krijgen. En er zijn nog meer vormen van sociale fraude, zoals werken met een vals statuut zoals schijnzelfstandigheid, of binnen een deeltijds contract extra uren werken die niet in het uurrooster staan. Een belangrijke vorm van sociale fraude is sociale dumping.