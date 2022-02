Onze reporter Marijn Trio is in Pokrovsk, een stad in het oosten van Oekraïne op 30 kilometer van het front met de zelfverklaarde volksrepublieken. Nu de Russische president Vladimir Poetin zegt dat het gebied aan die republieken toebehoort, is het onrustig in de hoofden van de mensen. Bekijk hierboven hun reactie op de huidige situatie.