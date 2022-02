Negatief advies voor nieuw stadion Cercle Brugge

Het huidige stadion, het Jan Breydelstadion, is al jaren te klein voor de twee Brugse voetbalploegen samen. Het plan is om het Breydelstadion te vernieuwen en uit te breiden voor Club Brugge. Cercle Brugge zou verhuizen naar een nieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Maar die plannen komen nu in gevaar door het negatieve advies van de Raad van State. Het is nu wel nog wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State.

“Ik ben ontgoocheld, maar zet door”, zegt Franky Demon, Schepen van Ruimtelijke Ordening Sport (CD&V). “Ik wil de Vlaamse Overheid nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het vele harde werk dat ze samen met de stad heeft verricht in dit dossier. Al jaren doen we ons uiterste best om aanpassingen te doen, maar blijkbaar wordt dit harde werk met dit advies nu niet beloond.”