Minister Beke onder vuur voor beleid in de kinderopvang: "Weg met laksheid en amateurisme in uw beleid"

Minister Beke ontkent in alle toonaarden dat hij in het verleden niets zou hebben gedaan om de veiligheid in de kinderopvang te garanderen en geeft een overzicht van wat er al is gebeurd. "De cijfers bewijzen het", zegt hij. "In 2020 is er in 6 gevallen opgetreden, in 2021 is er in 79 gevallen opgetreden."

"Zeggen dat er niets is gebeurd het voorbije jaar is klinkklare nonsens", aldus de minister. "Dat klopt niet. Dat is een leugen!"

Maar hij moet toegeven dat er in Mariakerke inderdaad niet is opgetreden. Daarom heeft hij een audit besteld om lessen te trekken. Daarnaast laat hij ook een 260-tal probleemdossiers van kinderdagverblijven herbekijken.