Volgende week is het krokusvakantie en sommige jongens en meisjes gaan dan op skivakantie. Maar door corona is het voor de meesten al een tijdje geleden dat ze nog op de latten of op het snowboard gestaan hebben. Een paar extra skilessen kunnen helpen om er weer in te komen. Ons jeugdjournaal "Karrewiet" ging in de indoorskipiste in Peer kijken hoe vlot dat oefenen al loopt.