Boostereditie van bloesembar in Sint-Truiden: "Klaar om te knallen vanaf eind maart" 

De Boesembar, de pop-up bar tussen de boomgaarden in Velm, is tijdens de bloesemperiode een echte trekpleister. En de organisatie wil er dit jaar een bijzondere editie van maken. "We hebben twee jaar onze tenten niet kunnen opstellen door corona, dus we kijken nu heel erg uit naar deze boostereditie", glundert Peter Onkelinx van de Bloesembar. En daar horen een reeks nieuwigheden bij. "Ons restaurant is uitgebreid en er staan meer streekproducten op de kaart. We hebben ook een nieuwe wandeling, van 8,5 kilometer, die komt bovenop de bestaande wandeling van 3 kilometer."