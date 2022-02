Caro (19) veranderde 4 keer van school, richting én gemeente, maar is 12 jaar gepest: "Je denkt dat het aan jou ligt"

"Als je altijd opnieuw wordt gepest, vraag je je op de duur af wat je mis hebt gedaan." Dat vertelt Caro (19) in "Generation wijs" op MNM over de pesterijen waarvan ze liefst 12 jaar het slachtoffer is geweest en die pas de voorbije zomer zijn gestopt. "Waarom pesten ze mij? Wat is mis met mij? Gewoon omdat je geen idee hebt waarom ze je pesten."