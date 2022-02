Caroline Pauwels stopt als rector van de VUB: "In dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren" 

In november vorig jaar was Pauwels nog te gast in "De Afspraak" waar ze over haar ziekte en nieuwe boek vertelde. "Door ziek te worden werd ik nog meer possiblist", zei ze toen. "Possibilist is een term die ik heb overgenomen van Hans Rosling, die we postuum eredoctor van de VUB hebben gemaakt,' vertelde ze toen. 'Hij gelooft dat de wereld niet per se beter zal worden, maar dat we hem wel beter kunnen maken. Ik geloof daarin, omdat ik natuurlijk ook geloof in de wetenschap.'