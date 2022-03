Centrum voor bewoners met beperking verhuist naar twee herenhuizen in Halle

De bewoners met een beperking staan er niet alleen voor en worden dag en nacht ondersteund. "Hier is de klok rond begeleiding aanwezig", vervolgt directeur De Bruyn. "Er is ook een lokaal voor de nachtbegeleider. Dankzij ons team kunnen onze bewoners hier midden in de stad wonen, waar ze ook een netwerk hebben. Sommigen kennen mensen uit de buurt, gaan wandelen in het centrum of zijn aangesloten bij een carnavalsgroep."

Het tweede huis is gelegen op de Ninoofsesteenweg, op de grens met Pepingen. Maar daar is nog wat werk aan. "Het tweede huis is inderdaad ook al gekocht, maar dat moeten we nog renoveren. De tweede groep bewoners zal daar zeker dit jaar nog naartoe kunnen verhuizen."

Wat er met het centrum aan de Zavelstraat gaat gebeuren, is nog niet beslist.