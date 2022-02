Van jetons tot buitenlandse munten: ontdek in Olen wat kerkgangers in de collecteschaal gooien

De hele wereld is op kleine schaal in de Olense parochiekerk terechtgekomen. "We hebben munten gevonden uit 38 landen zoals Sri Lanka, Israël en het vroegere Joegoslavië. Maar in de schaal zaten ook een dertigtal jetons van een carwash, een parking of een koffieautomaat", lacht Marinus. "Die stellen we nu tentoon. Van vier munten weet ik trouwens nog altijd niet waar ze vandaan komen. Ik kan kop noch staart krijgen aan de taal en tekens die erop staan".

Liefhebbers kunnen alle vreemde munten ter plaatse bewonderen in een kleine expo in de Sint-Martinuskerk in Olen.