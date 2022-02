De Panne zet in op ‘Changing Places’: plek waar mensen met beperking zich kunnen omkleden en douchen

In de zomer van 2021 stapte de kustgemeente in het ‘Zon, Zee … Zorgeloos’-project. Vanaf komende zomer zullen bezoekers met een beperking gebruik kunnen maken van ‘Changing Places’. Een ruimte waar ze zich kunnen omkleden en douchen voor of na het strandbezoek, waar ze zich kunnen verversen of tot rust kunnen komen. Ook inwoners die een wandeling maken, kunnen hiervan gebruik maken.

“Geef toe, een dagje strand of een wandeling maken, is voor mensen met een beperking niet altijd evident”, zegt Schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren (ACT!E). “Daarom wil onze kustgemeente zich inzetten om faciliteiten te bieden aan onze inwoners én bezoekers met een beperking. Wij zorgen voor een locatie, volledig geaccommodeerd met toiletten, verzorgingstafels, tillift en privacyschermen.”