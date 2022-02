Hoe de gijzeling in Amsterdam in een stroomversnelling kwam: politie rijdt dader aan terwijl gijzelaar wegrent

“Toen de eerste politie-eenheden daar aankwamen, werden zij meteen beschoten met een automatisch wapen en er was ook te zien dat hij (de gijzelnemer) een handvuurwapen bij zich had”, ging Paauw verder. Daarom werd de wijde omgeving van de winkel afgezet en werden de speciale eenheden van de Nederlandse politie opgeroepen: de DSI, oftewel Dienst Speciale Interventies.

Die konden ervoor zorgen dat er in de loop van de avond steeds meer mensen het grote Hirschgebouw, waarin de Apple Store zit, konden verlaten. In totaal konden zo’n 70 personen heimelijk in veiligheid worden gebracht, die bij het begin van de gijzeling nog in het gebouw aanwezig waren.