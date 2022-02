Firenze zamelt geld in voor gepensioneerden die energiefactuur niet kunnen betalen 

Net als in de rest van Europa gaan in Italië de elektriciteits- en gasprijzen door het dak. Er wordt verwacht dat de elektriciteitsfactuur er gemiddeld met 55 procent zal toenemen en de gasfactuur gemiddeld zo'n 42 procent zal stijgen. Veel mensen zitten met de handen in het haar. Vooral gepensioneerden, die in Italië vaak moeten leven met minder dan 9000 euro per jaar, kunnen hun facturen moeilijk betalen.