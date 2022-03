"Franstalig burgercollectief" zaait vaccintwijfel met imitatie van Waalse overheidswebsite

"Vacciner mon enfant? Il y a des risques!" (Mijn kind vaccineren? Er zijn risico's, red.) Of "J'ai eu ma dose. Faut-il faire le booster?" (Ik heb mijn dosis gehad. Moet ik me ook laten boosteren, red.) Onderaan staat vervolgens een QR-code die naar meer info moet leiden.

Her en der in Brussel, voornamelijk in metro- en tramstellen, doken de voorbije weken aangeplakte flyers op van estcequejemevaccine.eu. Vervoersmaatschappij MIVB spreekt over een guerrillacampagne waarvoor nooit een aanvraag werd ingediend. "De flyers hangen niet in de daarvoor voorziene valven, maar zijn met plakband bevestigd. Wanneer we ze zien, zullen we deze verwijderen", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon.