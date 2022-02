Oud-commissaris Karel De Gucht: "Frontale aanval van Rusland in Oekraïne zou Europa generaties lang verscheuren"

Voor voormalig NAVO-secretaris-generaal Willy Claeys is het duidelijk dat de hamvraag is, gaan de Russen de contactlijn tussen de Russisch gezinde separatistische volksrepublieken in Donetsk en Loegansk overschrijden of niet?

"Ik zou nog niet spreken over een echte oorlog, maar wel over een mogelijke militaire confrontatie in Oekraïne. Dat zullen we binnen de kortst mogelijke tijd weten. Poetin zal eerst vliegtuigen zenden om te bombarderen. De vraag is, hoe ver gaat hij komen met de tanks", zegt Willy Claes in "De afspraak".

"De grote vraag is, tot waar gaan die tanks. Dat wordt heel belangrijk. Als hij stopt aan de contactlijn tussen de separatistische volksrepublieken in Donetsk en Loegansk en het Oekraïense deel van de provincie Donetsk en Loegansk dan is het nog oké zou ik zeggen. Als hij verder gaat en vermits hij de twee volledige provincies heeft erkend als onafhankelijk, en gaat hij tot de uiterste grens, dan kan ik mij niet indenken dat Oekraïne niet militair zal reageren. Dan zit het er bovenarms op."

Als het tot een frontale confrontatie tussen Rusland en Oekraïne zou komen, moet het Oekraïense leger een verdedigende strategie hanteren. "Met alle respect voor het Oekraïense leger, maar dat leger dreigt verpletterd te worden. Ze mogen zeker geen offensieve strategie hanteren. Ze mogen niet in de aanval gaan."