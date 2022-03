Gekantelde vrachtwagen vol plastic zakjes verstoort Antwerpse ochtendspits

Rond 1u vannacht is een vrachtwagen gekanteld net voorbij de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. "In de bocht naar de ring richting Gent verloor de vrachtwagenchauffeur de controle over stuur. Voor de takelwerkzaamheden konden starten, moest de lading van de truck overgeladen worden. Hij zat vol met plastic zakjes. Dat overladen heeft uren geduurd. Ook de vangrail raakte beschadigd", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Lange tijd stonden er files op de E19 vanuit Brussel naar Antwerpen, maar de hinder was rond 9 uur afgelopen. Autopendelaars vanuit Kontich en Mechelen stonden ook in de file op de Prins Boudewijnlaan van Kontich naar Berchem. Ook in het centrum van Mortsel was het erg druk. net zoals rond het af- en opritcomplex Borgerhout. Rond deze tijd loopt het verkeer weer vlot.