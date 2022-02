Zele opent een rouwregister voor dichter Stijn De Paepe: "Zijn werk overstijgt onze gemeente"

De gemeente onderstreept het belang van De Paepe in het culturele leven in Zele. "Stijn heeft onder meer met zijn theatergezelschap Rethorika de gemeente mee op de kaart gezet. Hij was een graag geziene spreker, presentator en acteur bij tal van organisaties. Hij wist altijd het publiek te boeien met zijn magistrale teksten", zegt schepen Thomas Bauwens (CD&V).